An einzigartiger Wohnlage mitten in Zug vermieten wir ab 1. Februar 2017 oder nach Vereinbarung eine

5½-Zimmer-Wohnung mit grosszügiger Terrasse (140 m²)

Diese schöne Wohnung (187 m²) an der Schmidgasse 8 besticht durch ihre einzigartige Lage und ihren tollen Grundriss. Neben drei grossen Schlafzimmern gibt es ein zusätzliches Ankleidezimmer (16,5 m²). Eine eigene Waschmaschine sowie ein Tumbler stehen in einem der drei Nassräume zur Verfügung. Die beeindruckende Terrasse (140 m²), welche im Sommer 2016 komplett erneuert wurde, lädt zum Verweilen ein. Der zusätzliche Balkon bietet eine tolle Sicht auf den Zugersee, welcher in wenigen Sekunden erreichbar ist. Mietzins Fr. 5102.- inkl. Nebenkosten. Auto-Einstellplätze können für Fr. 300.- dazugemietet werden.

Interessiert? Dann kontaktieren Sie uns für einen unverbindlichen Besichtigungstermin.

VERIT Immobilien ...