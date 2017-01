Zurück vom Sprachaufenthalt und auf Stellensuche?

Wir suchen laufend qualifizierte Mitarbeitende im kaufmännischen Bereich für Kunden in und um Zug.

Wertschriftensachbearbeitung in Zug. D/E und weitere Sprachen von Vorteil. Banklehre und erste Berufserfahrungen. Internationales, junges und multikulturelles Umfeld.

Trafficmitarbeiter/in für internationaler Rohstoffhandel in Zug. Erfahrung in der Verarbeitung von Dokumenten von A-Z. 1 bis 5 Jahre Berufserfahrung.

Mitarbeiterin Front Desk (100%) mit guten Englischkenntnissen. Zahlenflair ist von Vorteil. Freundliche und vife Persönlichkeit. Diese Stelle eignet sich auch für eine flexible Wiedereinsteigerin. Keine Teilzeit möglich.

Steuerexperte (Dame oder Herr) für Treuhandbüro in Zug. Teilzeit möglich; noch wählbar. Wiedereinsteigerin möglich, jedoch nur mit den entsprechenden fachlichen Qualifikationen und Berufserfahrungen.

Sekretärin/Sachbearbeiter(in) für kleine, dynamische Unternehmung in Zug. Selbstständiges Arbeiten mit eigenen Verantwortungsgebieten. Fremdsprachenkenntnisse in Französisch und/ oder Italienisch sind ...