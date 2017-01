Pro Senectute Kanton Zug, www.zg.pro-senectute.ch

E-Mail: anmeldung@zg.pro-senectute.ch, Telefon 041 727 50 50, Ägeristrasse 52, 6300 Zug

Tanznachmittag mit Gabriela & Jack, So, 22. Jan., 14.00-17.00 Uhr, Zug, Burgbachsaal

Rückentraining, Do, bis 23. März, 16.15-17.15 Uhr, Zug, Gymnastikhalle Letzi, Letzistrasse 20

Neuer Pilates Kurs in Zug, Mo, 20. Febr., 11.00-12.00 Uhr, Zug, JM Zentrum, Baarerstrasse 137

Gedächtnistraining, Do, 16. Febr.-6. April, 9.30-11.15 Uhr, Zug, PS Zug, Artherstrasse 27, Nordtrakt

iPad Einführung, Mo, 20. Febr.-6. März, 13.15-15.30 Uhr, Zug, PS Zug, Ägeristrasse 52

Spanisch für Anfänger, Mo, 20. Febr.-3. Juli, 9.15-10.15 Uhr, Zug, GET, Baarerstrasse 23

Russisch für Anfänger, Mi, 22. Febr.-5. Juli, 10.15-11.15 Uhr, Zug, GET, Baarerstrasse 23

Yoga und Mediation, Do, 16. März-13. April, 8.00-9.15 Uhr, Zug, JM Zentrum, Baarerstrasse 137

Freizeitanlage Loreto/Volkshochschule Zug, www.ggz.ch/loreto

E-Mail: loreto@ggz.ch, 041 711 40 60, ...