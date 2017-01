Die Schwesterngemeinschaft vom Heiligen Kreuz Menzingen (Institut Menzingen) wurde 1844 in Menzingen gegründet. In unseren ordenseigenen Heimen finden pflegebedürftige und betagte Schwestern ein Daheim und die notwendige Pflege und Betreuung.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine

Dipl. Pflegefachfrau oder Fachfrau Gesundheit EFZ (80-100%)

Aufgaben:

Mit viel Einfühlungsvermögen übernehmen Sie die Pflege und Betreuung der Bewohnerinnen in der entsprechenden Pflegegruppe und arbeiten selbstständig im eigenen Verantwortungsbereich. Dabei gewährleisten Sie eine bewohnerinnenzentrierte fachliche Gesundheits- und Krankenpflege.

Ihr Profil:

Sie verfügen über umfangreiches Pflegefachwissen (HF, DN I, DN II, FaGe EFZ) und sind ...