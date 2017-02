Die Interkantonale Strafanstalt Bostadel in Menzingen ist eine geschlossene Strafanstalt. Sie wird von den Kantonen Zug und Basel-Stadt gemeinsam betrieben und vollzieht länger dauernde Strafen und Massnahmen an 108 Gefangenen im Normalvollzug und 12 Gefangenen in einer Sicherheitsabteilung.

Zur Ergänzung unseres Reinigungsteams suchen wir per 1. März 2017 oder nach Vereinbarung eine/einen

Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Reinigungsdienst (30% im Stundenlohn)

Sie arbeiten zuverlässig, selbstständig und übernehmen gerne wiederkehrende Aufgaben in einem dynamischen Umfeld. Sie sind eine teamfähige, flexible Persönlichkeit mit einer guten körperlichen Konstitution und einem einwandfreien Leumund.

Zu Ihren Aufgaben gehören Unterhalts- und Zwischenreinigungen im Verwaltungsgebäude, der Personalkantine und weiteren Büroräumlichkeiten.

Wir bieten Ihnen einen vielseitigen Aufgabenbereich in einem interessanten Fachgebiet sowie gute Sozialleistungen.

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto bis 20. Februar 2017 ...