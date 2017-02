Als gemeinnützige Stiftung ist Suyana in der Entwicklungszusammenarbeit in Bolivien und Peru tätig. In der Schweiz werden Projekte im Bereich Ausbildung, Landwirtschaft und Medizin unterstützt.

Zur Verstärkung unseres kleinen, motivierten Teams in Zug suchen wir eine Person für

Assistenz/Sachbearbeitung mit Sprachtalent - 60% (D/E/S)

Aufgaben: Mithilfe beim Erstellen von Gesuchen, Berichterstattung an Spender, Aktualisierung Homepage und CRM-System, schreiben und übersetzen von Texten in D/E/S, Organisation von und Teilnahme an Events, Mitwirkung beim Anfertigen von Drucksachen und weiteres mehr.

Anforderungen: Kaufmännische Ausbildung, gute IT-Kenntnisse (Word, Excel, PowerPoint), selbstständiges und exaktes Arbeiten, teamfähig, flexibel, integer und engagiert.

Sprachen: Deutsch (Muttersprache), Englisch und Spanisch (sehr gute Kenntnisse in Wort und Schrift).

Wir bieten eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem kleinen professionellen Team, moderne Büros mitten in Zug sowie zeitgemässe Anstellungsbedingungen.

Wir ...