Zu verkaufen in Küssnacht/SZ, in der Landwirtschaftszone, absolut freistehend, in Dorfnähe, mit unbeschreiblich schöner Aussichtslage und Panoramasicht auf den See und die Bergwelt

kleines Einfamilienhaus mit herrlicher Gartenterrasse

«Trouvaille» an einzigartiger Wohnlage mitten im Grünen. Das Haus wurde 1998 renoviert und neu ausgebaut. Die Gesamtnutzfläche beträgt 100 m² plus ein ausgebautes Dachzimmer mit 23,5 m² das jedoch nur eine Höhe aufweist von 158 cm. Grundstücksfläche 243 m². Ein Bijou der Extraklasse für den Liebhaber von Ruhe, Panoramaaussicht und dem Bedürfnis alleine ohne Nachbarn zu wohnen. Eine aussergewöhnliche Gelegenheit. Kaufpreis: Fr. 1,25 Mio.

Büchler Immobilien Küssnacht, Tel. 041 398 00 00, www.bimmo.ch, info@bimmo.ch