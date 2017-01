In Oberägeri vermieten wir an exklusiver Lage eine sehr schöne, helle, nahe am See liegende

4½-Zimmer-Maisonette-Wohnung (140 m²)

mit schöner See- und Bergsicht. Wohn-/Esszimmer, Gang sowie Doppelzimmer mit Parkettboden. Entree mit Garderobe. Offene Küche, Bad/Dusche/WC mit Doppellavabo und Dusche/WC, zwei gedeckte Balkone (je 14 ...