Jungschützenkurs 300 m in Baar

Wer: Jede Schweizerin und jeder Schweizer mit Jahrgang 2002-1998

Was: Förderung des sportlichen Schiessens über 300 m

Warum: Weil es Spass macht und man dabei noch etwas lernt

Wann: Ab Ende März 2017 bis August, oft an einem Mittwochabend

Wo: Schiessanlage Wishalde in Baar

Womit: Jeder Teilnehmer bekommt leihweise ein Sturmgewehr 90

Wieviel: Der Kurs ist für die Teilnehmenden kostenlos

Infoabend: Am Montag. ...